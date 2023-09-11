МИД РФ сообщил о продолжении переговоров со странами Латинской Америки о безвизовом режиме

Речь идет о Багамах, Барбадосе, Гаити, Мексике, Тринидаде и Тобаго и Сент-Люсии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает вести переговоры с шестью странами Латинской Америки о безвизовом режиме. Об этом заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"У нас задача, чтобы Латинская Америка вся была безвизовой, поэтому согласование идет, мы работаем. Когда соглашение будет, мы и подпишем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Дипломат также напомнил, что безвизовый режим у РФ действует со всей Южной Америкой, практически со всей Центральной Америкой. "Поэтому для поездок реально у нас каких-либо проблем нет", - добавил он.

Ранее Щетинин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о том, что в настоящий момент Россия имеет подписанный безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки из 33. Переговоры ведутся с Багамами, Барбадосом, Гаити, Мексикой, Тринидадом и Тобаго, а также Сент-Люсией.