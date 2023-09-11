11 сентября, 09:39,
обновлено 11 сентября, 10:20
Единый день голосования

Памфилова заявила, что выборы в новых регионах выстраданы их жителями

По словам главы ЦИК, эти люди доказали свое право вершить собственную судьбу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы, которые прошли на территории новых регионов были выстраданы их жителями, которые доказали свое право вершить собственную судьбу. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе заседания избиркома.

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Единый день голосования в России. Подведение итогов

"Эти мужественные, смелые и храбрые люди, не смотря на все бесконечные прилеты, провокации, шли и голосовали, доказывали свое право самим вершить свою судьбу", - сказала Памфилова.

Единый день голосования в этом году прошел в России 10 сентября. Впервые в нем приняли участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. 

Теги:
Единый день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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