Памфилова заявила, что выборы в новых регионах выстраданы их жителями

По словам главы ЦИК, эти люди доказали свое право вершить собственную судьбу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы, которые прошли на территории новых регионов были выстраданы их жителями, которые доказали свое право вершить собственную судьбу. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе заседания избиркома.

"Эти мужественные, смелые и храбрые люди, не смотря на все бесконечные прилеты, провокации, шли и голосовали, доказывали свое право самим вершить свою судьбу", - сказала Памфилова.

Единый день голосования в этом году прошел в России 10 сентября. Впервые в нем приняли участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.