Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в Евросоюз личные вещи

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на еще одно "дикое проявление нацизма" в виде отказа российской журналистке принять участие в пресс-конференции президента Франции Эмманюэля Макрона, просто потому что она из России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей, телефонов, чемоданов, шампуней и других вещей даже для личного пользования.

"Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть, - заявила она ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). - Сейчас это вырывается наружу. Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом. Это свищ западного расизма".

Захарова обратила внимание на еще одно "дикое проявление нацизма" в виде отказа российской журналистке принять участие в пресс-конференции президента Франции Эмманюэля Макрона, просто потому что она из России. "Просто нет других ни определений, ни причин, - продолжила дипломат. - С этим сталкиваются представители гражданского общества, культуры, различных научных сфер. Когда не выдают визы, отменяют запланированные мероприятия, не допускают на какие-то конференции, симпозиумы, соревнования, - это ничто иное, как расизм".

По словам дипломата, расизм "имел свое проявление на Западе в совершенно в разных формах на различных исторических этапах: когда-то проявлялся в виде колониализма, когда-то в виде торговли, имперализма, потом в виде нацизма, фашизма, сегрегации".

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.