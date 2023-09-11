Памфилова сообщила, что портал ЦИК за время выборов пережил 175 тыс. опасных атак

По словам главы Центризбиркома, сайт ЦИК подвергся трем DDoS-атакам продолжительностью более 16 часов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Портал ЦИК РФ за время выборов пережил 175 тыс. опасных атак, сайт ЦИК подвергся трем DDoS-атакам продолжительностью более 16 часов. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге о предварительных итогах единого дня голосования в информационном центре ЦИК.

"Интернет-портал ЦИК России пережил за эти дни 175 тыс. потенциально опасных воздействий, говорю очень корректно и мягко. На самом деле, это были достаточно мощные, острые и сильные удары. Из них почти 90 тыс. - это воздействие высокой активности, били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде. Кроме того, наш сайт подвергся трем DDoS-атакам, общей продолжительностью, представьте себе, более 16 часов. Более 16 часов били в одно место со всей своей дурацкой мощью. Выдержали", - сказала Памфилова.