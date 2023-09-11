Нарышкин: РФ работает над сохранением архивов времен Второй мировой войны за рубежом

Директор Службы внешней разведки заявил, что работа ведется "с целью сбережения памяти об антифашистской борьбе"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская сторона работает над сохранением архивных документов времен Второй мировой войны, находящихся за границей, с целью сбережения памяти об антифашистской борьбе, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия памятника Феликсу Дзержинскому.

По словам Нарышкина, сохранность всех документов, в том числе государственных архивов, на территории России гарантирована. "Если речь идет об архивах, находящихся на территории других стран, то, конечно, российское государство пытается найти взаимодействие, взаимопонимание с соответствующими службами иностранных государств с тем, чтобы память о событиях середины прошлого века и память об антифашисткой борьбе была сохранена", - сказал он.

Феликс Эдмундович Дзержинский - советский государственный деятель, основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР. Памятник ему открыт на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в московском районе Ясенево.