В Подмосковье не выявили нарушений гражданских прав в период голосования

В течение трех дней в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области поступило 27 обращений, касающихся проведения выборов на территории региона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 30 обращений, затрагивающих проведение выборов в Московской области, поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в Подмосковье в течение трех дней голосования. По итогам проведенной работы нарушений гражданских прав в период голосования в регионе не выявлено, сообщила ТАСС омбудсмен по правам человека в области Ирина Фаевская.

"В течение трех дней в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области поступило 27 обращений, касающихся проведения выборов на территории региона. В основном люди уточняли порядок электронного голосования, уточняли места для голосования в связи с изменением адреса нахождения избирательного участка. На каждое обращение мы реагировали, давали разъяснения. По результатам проведенной работы можем сказать, что в целом весь избирательный процесс прошел без нарушений гражданских прав", - сказала Фаевская.

Голосование на выборах в Московской области проводилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этот период в регионе проходили 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

По данным Мособлизбиркома, в этом году активным избирательным правом обладали более 6 млн жителей Подмосковья, для них работали свыше 3,9 тыс. участковых избирательных комиссий. Также в этом году на выборах регионального уровня впервые было применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным на 18:00 10 сентября явка на избирательных участках региона составила 54,7%, проголосовали более 3 млн человек. Предыдущие выборы губернатора Московской области проходили 9 сентября 2018 года - тогда итоговая явка избирателей составила 38,59%.

По предварительным данным ЦИК РФ, действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона с 83,68% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.