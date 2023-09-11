Песков: диалог с Западом сейчас бесполезен, но РФ надеется на его возобновление в будущем

По словам пресс-секретаря президента РФ, на Западе "никто не готов воспринимать какие-либо аргументы"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Диалог со странами Запада сейчас бесполезен, и на данный момент вряд ли можно воздействовать на западных политиков, но Россия рассчитывает на возобновления этого диалога в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

Отвечая на вопрос, остались ли у России механизмы "умной силы" воздействия на коллективный Запад, представитель Кремля сказал: "Сейчас вряд ли можно как-то воздействовать, у нас нет прямых каналов для диалога".

"Этот диалог сейчас бесполезен, потому что там сейчас никто не готов воспринимать какие-либо аргументы", - указал представитель Кремля. Он отметил: "Со временем все меняется, мы надеемся, что со временем условия для возобновления этого диалога будут созданы".