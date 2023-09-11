Песков: повышение призывного возраста было принято в связи с рекомендациями Минобороны

Пресс-секретарь президента отметил, что эксперты ведомства вынесли свои суждения в связи с демографической ситуацией и потребностями военного строительства, это приняли законодатели

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Планка призывного возраста была повышена в связи с рекомендациями Минобороны. Эксперты ведомства вынесли свои суждения в связи с демографической ситуацией и потребностями военного строительства, это приняли законодатели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

"Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это министерство обороны. И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями. В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, с чем связано повышение планки призывного возраста.

Ранее в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. По сравнению с предыдущими правилами, верхняя граница призывного возраста сдвигается на 3 года: с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.