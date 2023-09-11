11 сентября, 09:49,
обновлено 11 сентября, 10:16
Единый день голосования

Памфилова сообщила о четырех случаях отмены итогов голосования

По словам главы ЦИК, на 21 избирательном участке в 12 регионах признали недействительными 1 307 бюллетеней

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ЦИК зафиксировал четыре случая отмены отдельных итогов голосования, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге о предварительных итогах единого дня голосования в информационном центре комиссии.

"На текущий момент у нас есть четыре случая признания недействительными итогов голосования", - сказала она.

В качестве примера глава ЦИК привела случай на избирательном участке номер 550 в Крыму, где в ходе довыборов в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу член участковой избирательной комиссии "прямо под камерой" вбрасывала бюллетени. "Надо разбираться", - добавила Памфилова.

По ее словам, на 21 избирательном участке в 12 регионах также признаны недействительными 1 307 бюллетеней.

"На 21 [избирательном] участке в 12 регионах признаны недействительными 1 307 избирательных бюллетеней. Очень жаль, эта цифра маленькая, небольшая, но почему мы так жестко к этому относимся. За каждой единицей стоит человек, который пришел и голосовал. По вине каких-либо недобросовестных людей разных, вот эти 1 307 голосов пришлось признать недействительными. Те, кто виновен, должны нести за это наказание", - сказала Памфилова на брифинге о предварительных итогах единого дня голосования в информационном центре ЦИК. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
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