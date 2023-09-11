Эксперт назвал принятие декларации саммита G20 большим успехом индийской дипломатии

Почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан добавил, что Индия способствовала включению в итоговый документ всех тех пунктов, которые она хотела бы там видеть

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Одобрение и принятие итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" (G20), завершившегося в воскресение в Нью-Дели, стало большим успехом индийской дипломатии. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

"Это, конечно, успех индийской дипломатии, которая смогла убедить, казалось бы, непримиримых оппонентов согласиться с текстом итоговой декларации. Это задача еще пару недель назад казавшаяся совершенно невозможной. Речь, конечно, прежде всего касается темы Украины", - сказал Унникришнан.

Политолог добавил, что Индия также способствовала включению в итоговый документ всех тех пунктов, которые она хотела бы там видеть. Это в том числе вопросы, касающиеся экономического развития, борьбы с изменением климата, развития новейших технологий, цифрового партнерства.

"Я чувствую, что Запад, как видно, не совсем доволен. Возможно, западным странам хотелось бы видеть более жесткие формулировки о России из-за Украины. Но Индия смогла убедить их пойти на этот компромисс", - указал собеседник агентства.

"Недовольна и Украина, которая ожидала, что, возможно, на саммит пригласят президента Зеленского, или что он сможет выступить во время саммита по видеосвязи. Но этого не произошло. Вероятно, они ожидали больше от декларации в том, что касается Украины, более жесткого языка в отношении действий Москвы, но формулировка получилась, пожалуй, даже более мягкой, чем это было на прошлом саммите G20 на Бали", - добавил эксперт.

Комментируя предложение премьер-министра Индии Нарендры Моди повести в ноябре еще один саммит лидеров G20 в виртуальном формате, чтобы подвести итоги работы, Унникришнан сказал: "Индия старается использовать свое председательство в "двадцатке", чтобы продвигать свои цели, в том числе и позиционируя себя как лидера глобального Юга". "Индия хочет, чтобы индийский голос звучал громче и более уверенно, и такое предложение способствует этому", - отметил эксперт.