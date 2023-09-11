В Воронежской области итоговая явка на выборах губернатора составила 51,08%

Нарушений порядка проведения выборов на территории региона не установлено

ТАСС, 11 сентября. Явка на прошедших в Воронежской области выборах губернатора составила 51,08%. Ни один бюллетень не был признан недействительным, сообщил на пресс-конференции председатель регионального избиркома Илья Иванов.

"Явка в целом по области, включая дистанционное электронное голосование на выборах губернатора, составила 51,08% от числа избирателей, включенных в списки голосования. В абсолютном выражении это 928 805 человек. Явка по городу Воронежу без учета дистанционного электронного голосования составила 20,37%, или 163 687 человек", - сказал Иванов.

Нарушений порядка проведения выборов на территории Воронежской области не установлено. Ни один бюллетень, по словам председателя регионального избиркома, не был признан недействительным.

Действующего губернатора Воронежской области Александра Гусева, выдвинутого партией "Единая Россия", по предварительным данным, поддержали 713 150 избирателей Воронежской области, или 76,83%. За главу обкома КПРФ Андрея Рогатнева проголосовали 78 914 человек, или 8,5%, кандидат от ЛДПР Павел Большов получил 5,62% голосов, представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Ярослав Тарасов - 4,51%, выдвиженец от партии "Родина" Игорь Борисов - 3,23% голосов.

На прошлых выборах губернатора Воронежской области 9 сентября 2018 года итоговая явка составила 44,83%.

В конце декабря 2017 года президент Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев, позже он был выдвинут на выборы губернатора партией "Единая Россия", где победил 9 сентября 2018 года, набрав по итогам 602 638 голосов избирателей, или 72,52%.