Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

Президент примет участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал поездку в Приморский край с посещения судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" в городе Большой Камень в 30 км от Владивостока. Здесь глава государства примет участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса.

Первый из них - уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Он получит имя "Валентин Пикуль" - в честь известного российского писателя, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Второе судно - танкер-газовоз ледового класса ARC7 назовут "Алексей Косыгин" - в честь дважды Героя Социалистического Труда, советского политического и государственного деятеля.

ССК "Звезда" - крупнейший в России судостроительный комплекс, создается по поручению Путина консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью". Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов (газовозы, танкер-челнок, танкер MR, многофункциональные суда снабжения), 4 судна (нефтеналивные танкера) уже переданы заказчикам и работают в море. Всего в портфеле заказов "Звезды" около 60 судов. Ведутся работы по строительству 23 судов, в том числе строится самый мощный в мире ледокол "Лидер", который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Как отмечается в материалах Кремля, современное оборудование позволяет "Звезде" строить суда и морскую технику практически любых размеров и сложности.