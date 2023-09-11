Итоговая явка на выборах губернатора Ивановской области составила 33,92%

Наибольшую явку избирателей зафиксировали в Комсомольском районе - 73,67%, Верхнеландеховском районе - 74%

ИВАНОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Ивановской области и депутатов Ивановской областной думы, которые проходили с 8 по 10 сентября, составила 33,92%. Об этом сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Ивановской области Анжелика Соловьева.

"Явка 8 сентября была 12,72%, 9 сентября - 22,65%, 10 сентября - 33,92%, это нарастающим итогом", - сказала Соловьева.

По ее словам, показатели явки свидетельствуют о том, что формат трехдневного голосования для избирателей удобен. Наибольшую явку избирателей зафиксировали в Комсомольском районе - 73,67%, Верхнеландеховском районе - 74%. За ходом голосования следили 2 183 наблюдателя.

Действующий губернатор Станислав Воскресенский, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 82,49% голосов после обработки 100% протоколов. Александр Бойков (КПРФ) набрал 6,42%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 4,51%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,58%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,26%.

Предыдущие выборы главы региона и депутатов облдумы проходили 9 сентября 2018 года. На должность губернатора претендовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Станислав Воскресенский (баллотировался от "Единой России"), получивший 65,72% голосов избирателей. По единому областному округу в региональный парламент прошли четыре избирательные объединения: "Единая Россия" (34,14% голосов), КПРФ (26,92%), ЛДПР (16,33%), "Справедливая Россия" (8,22%). Дополнительно по одномандатным округам "Единая Россия" получила 10 мест, КПРФ - 2 места, "Справедливая Россия" - 1 место. Явка составила 32,9%.