"Единая Россия" получила 15 мандатов в совет депутатов Геническа

У КПРФ и ЛДПР по два мандата, у "Справедливой России - Патриотов - За правду" - один

ГЕНИЧЕСК, 11 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" по итогам голосования получила 15 мандатов в совет депутатов Геническа.

Соответствующие документы опубликованы на сайте ЦИК.

У КПРФ и ЛДПР по два мандата, у "Справедливой России - Патриотов - За правду" - один.

Ранее председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка на выборах в совет депутатов Геническа составила 52,65%, с результатом 73,56% лидирует "Единая Россия". У КПРФ - 10,15% голосов, у ЛДПР - 9,33%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,67%.