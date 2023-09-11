Единороссы лидируют на выборах в мунсоветы крупных городов ЛНР

Голоса за "Единую Россию" отдали 74,79% избирателей, за ЛДПР - 10,98%, за КПРФ - 7,37%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,22%, за "Новых людей" - 0,38%

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получает большинство голосов избирателей на выборах в городские советы Северодонецка и Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР), следует из документов, опубликованных на сайте ЦИК России по итогам обработки 100% протоколов.

Согласно протоколу территориальной избирательной комиссии Лисичанского муниципального округа, голоса за "Единую Россию" отдали 74,79% избирателей, за ЛДПР - 10,98%, за КПРФ - 7,37%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,22%, за "Новых людей" - 0,38%.

В Северодонецке за "Единую Россию", согласно данным соответствующего протокола, проголосовали 73,89% избирателей, за ЛДПР - 9,39%, за КПРФ свои голоса отдали 7,54% избирателей, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,84%, за "Новых людей" - 1,71%.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получила 74,42% голосов избирателей на выборах в городской совет Луганска. При этом за ЛДПР проголосовали 9,01% избирателей, за КПРФ - 8,29%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,35%, за партию "Новые люди" - 1,62%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ: в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.