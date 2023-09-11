Справороссы в осеннюю сессию намерены провести слушания в Госдуме по миграционной политике

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отметил, что справороссы предлагают ввести в том числе визовый режим со всеми странами Центральной Азии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" намерены провести в осеннюю сессию парламентские слушания в Госдуме по выработке миграционной политики в РФ. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Говоря о прошедших выборах, о едином дне голосования, я должен сказать, что, проводя избирательную кампанию, мы услышали четкие запросы от наших граждан. У нас катастрофическая ситуация с мигрантами. <…> В этой связи на осеннюю сессию мы планируем большие парламентские слушания, с привлечением членов правительства, по выработке миграционной политики", - сказал Миронов.

Он сообщил, что справороссы предлагают ввести в том числе визовый режим со всеми странами Центральной Азии, обязательную депортацию родственников нарушителя закона, "навести порядок" в вопросах сдачи русского языка и получения гражданства мигрантами. "Вы сами видите, гражданами РФ становятся люди, которые слова не могут сказать, вообще не понимают русского языка. Здесь очень серьезно будем заниматься", - подчеркнул Миронов.