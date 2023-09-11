Явка на выборах губернатора Подмосковья составила 60,53%

В голосовании приняли участие свыше 3,6 млн избирателей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 3,6 млн избирателей приняли участие в выборах губернатора Московской области в течение трех дней, явка составила 60,53%. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"Выборы губернатора Московской области проходили с 8 по 10 сентября. В голосовании приняло участие 3 682 447 избирателей (60,53%): на избирательных участках - 3 288 294 человек (58,32%), дистанционное электронное голосование - 394 153 человека (88,52%)", - говорится в сообщении.

В избиркоме региона добавили, что в Подмосковье завершена обработка 100% протоколов участковых избирательных комиссий. За действующего главу области Андрея Воробьева проголосовали 83,68% избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Александр Наумов - 6,37%, на третьем - представитель ЛДПР Кирилл Жигарев - 4,82%, на четвертом - Анатолий Никитин от партии "Справедливая Россия - За правду"- 4,06%.

Голосование на выборах в Московской области проводилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этот период в регионе проходили 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

По данным Мособлизбиркома, в этом году активным избирательным правом обладали более 6 млн жителей Подмосковья, для них работали свыше 3,9 тыс. участковых избирательных комиссий. Также в этом году на выборах регионального уровня впервые было применено дистанционное электронное голосование.

Предыдущие выборы губернатора Московской области проходили 9 сентября 2018 года - тогда итоговая явка избирателей составила 38,59%.