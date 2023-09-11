"Единая Россия" победила на выборах в совет депутатов Новой Каховки

Партия набрала 80,27% голосов

ГЕНИЧЕСК, 11 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" заняла лидирующие позиции на выборах в совет депутатов Новой Каховки Херсонской области, набрав более 80% голосов.

Соответствующие документы опубликованы на сайте ЦИК.

В Новой Каховке "Единая Россия" получила 80,27% голосов, КПРФ - 7,21%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,61%, ЛДПР - 4,78%. Таким образом, у "Единой России" 12 депутатских мандатов, у КПРФ - 2, у "Справедливой России - Патриотов - За правду" - 1.

Итоги выборов в совет депутатов Каховки

Согласно опубликованным на сайте ЦИК протоколам Каховской территориальной избирательной комиссии, "Единую Россию" поддержали 75,83% проголосовавших, КПРФ - 11,06%, ЛДПР - 6,18%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,45%. "Единая Россия" получила 16 депутатских мандатов, КПРФ - 2 мандата, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - по одному.

В Херсонской области состоялись первые выборы областной думы и в местные советы депутатов.