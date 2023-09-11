"Единая Россия" получит большинство мандатов в Заксобрании Ульяновской области

По данным избиркома, еще 16 из 18 мандатов кандидаты от этой партии получат по одномандатным муниципальным округам

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получит 11 из 18 мандатов по партийным спискам в результате выборов в Законодательное собрание Ульяновской области, сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам голосования председатель избирательной комиссии региона Юрий Андриенко. По данным избиркома, еще 16 из 18 мандатов кандидаты от этой партии получат по одномандатным муниципальным округам.

"Исходя из этого расклада, получается, что "Коммунисты России" получает один депутатский мандат, "Единая Россия" - 11 депутатских мандатов, "Справедливая Россия" - один депутатский мандат, КПРФ - три и ЛДПР - два депутатских мандата по партийной составляющей. Итого 18 депутатских мандатов", - отметил Андриенко.

Он пояснил, что из шести представленных на выборах партий пять преодолели необходимый порог в 5%. "Партии "Новые люди" не хватило буквально полпроцента", - уточнил председатель избирательной комиссии. Он добавил, что пока нет информации, кто конкретно из представителей партий эти мандаты получит. "На сию минуту только у 11 округов и, соответственно, территориальных комиссий мы приняли документы. Когда примем [документы] всех 18 округов, официально введем их в базу, тогда нам система "ГАС-выборы" выдаст фамилии", - сказал Андриенко.

Еще 18 депутатских мандатов будут распределены по муниципальным одномандатным округам. По данным областной избирательной комиссии, победу в 16 округах одержали кандидаты от партии "Единая Россия". По одному мандату получат представитель ЛДПР Дмитрий Грачев и самовыдвиженец Сергей Моргачев.

В Ульяновской области завершились выборы депутатов Заксобрания региона и представительных органов муниципальных образований. По данным избирательной комиссии региона, после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" лидирует с результатом 49,91% голосов, КПРФ набрала 15,96%, ЛДПР - 13,56%. "Коммунисты России" - 7,52% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,15%, партия "Новые люди" получила 4,48% голосов.

Участие в голосовании, по предварительным данным избирательной комиссии региона, приняли 322 972 избирателя (33,92%). В сентябре 2018 года итоговая явка на выборах в Заксобрание составила 40% (проголосовали более 393 тыс. человек).