11 сентября, 10:19,
обновлено 11 сентября, 10:30

Песков: Россия не видит официальных сигналов о желании Армении выйти из ОДКБ

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, прозападные аналитики рассуждают о якобы желании Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Прозападные аналитики рассуждают о якобы желании Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но таких официальных сигналов РФ не видит, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет не получали", - сказал Песков. 

Теги:
АрменияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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