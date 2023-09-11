Песков заявил, что Россия была и остается близка с Арменией

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия не опасается потерять союзника в лице Армении

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия не опасается потерять союзника в лице Армении, Москва и Ереван остаются близки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства", - сказал представитель Кремля.