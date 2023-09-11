Слуцкий заявил, что еще не получил визу для участия в сессии ГА ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР при этом считает, что надо всегда исходить из лучшего

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий еще не получил визу для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нет еще. Надо всегда исходить из лучшего. Дело в том, что невыдача виз участникам национальных делегаций подрывает соглашение, некогда подписанное, о размещении ООН на территории США в Нью-Йорке. Поэтому я ожидаю, что про это соглашение все-таки в Вашингтоне вспомнят и даже для тех, кого они считают для себя неудобными политиками, российскими в том числе, визы будут даны", - сказал он ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин включил Слуцкого в состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется 19 сентября в Нью-Йорке.