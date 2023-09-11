Песков: ситуация со вступлением в НАТО Украины, Швеции и Финляндии в корне отличается

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва слышит заявления о желании и готовности новых членов альянса разместить у себя на территории объекты военной инфраструктуры НАТО

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия не имеет спорных вопросов со Швецией и Финляндией, с Украиной дела обстоят по-другому, в этом заключается разница вступления этих стран в НАТО. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

"Дело в том, что ни со Швецией, ни с Финляндией у Российской Федерации нет никаких вопросов. У нас нет с ними вопросов, связанных с областью безопасности, у нас нет с ними вопросов, связанных с территориями, эти страны не ведут гражданскую войну против своих регионов, эти страны не убивают у себя на территории русских, эти страны не запрещают у себя русский язык как язык изгоев. Поэтому у нас с ними нет проблем, там совсем другая ситуация", - сказал Песков. "Но с Украиной дела обстоят совсем по-другому, и та ситуация, которая на Украине, абсолютно неприемлема для нас", - уточнил представитель Кремля.

Песков также отметил, что РФ "не угрожает ни Финляндии, ни Швеции". "Мы надеемся, нам не угрожает ни Швеция, ни Финляндия. И мы надеемся, что на территории этих стран не окажется ракет, которые будут направлены в сторону нас", - подчеркнул он.

Говоря об укреплении северных рубежей России после присоединения к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии, Песков подчеркнул, что Москва слышит заявления о желании и готовности новых членов НАТО разместить у себя на территории объекты военной инфраструктуры НАТО. "Мы никогда не обманывались, не носили розовые очки и никогда не ставили под сомнение тот факт, что НАТО - это продукт, созданный эпохой холодной войны, эпохой противостояния, и НАТО - это альянс, который скорее ведет к конфронтации и к напряженности на континенте", - указал он. "НАТО не способна выполнять какие-то функции или действия, которые приводят к деэскалации", - заключил представитель Кремля.