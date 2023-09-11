На горячую линию ЦИК за три дня выборов поступило 216 сообщений о возможных нарушениях

Как отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, из всех поступивших в ходе избирательной кампании, включая три дня голосования, сообщений на горячую линию ЦИК только 1,8% содержали информацию о возможных нарушениях на выборах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество сообщений о возможных нарушениях на выборах, поступивших на горячую линию Центризбиркома РФ в ходе трех дней голосования, составило 216. Это следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК.

Так, в первый день голосования, 8 сентября, на горячую линию поступило 2 673 сообщения, 70 из них касались возможных нарушений. Во второй день голосования, 9 сентября, - 1 845 сообщений, 71 из которых было связано с темой возможных нарушений, а 10 сентября на горячую линию ЦИК поступило 2 326 сообщений, из них 75 связаны с нарушениями. Таким образом, общее число сообщений о возможных нарушениях, поступивших на горячую линию ЦИК в ходе трех дней голосования, составило 216.

Как отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о предварительных итогах единого дня голосования, с начала работы информационного центра ЦИК (15 июня) "и до первого дня голосования было в центр 6 645 обращений, из которых только 30 содержали информацию о возможных нарушениях". Таким образом, подчеркнула она, из всех поступивших в ходе избирательной кампании (включая три дня голосования) сообщений на горячую линию ЦИК "только 1,8%, то есть 246, содержали информацию о возможных нарушениях на выборах".