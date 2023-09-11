Песков заявил, что не стал бы ожидать смены курса США во внешней политике после выборов

По словам пресс-секретаря президента России, Вашингтон "всегда сохранял все константы в своей внешней политике"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в своей внешней политике США придерживаются одних и тех же константных направлений, поэтому он не стал бы ожидать смены курса после выборов в Америке. Такое мнение представитель Кремля высказал в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.

"Изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона, по-сути, быть не может и никогда не было", - сказал он. "Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Константы хорошо известны, эти самые константы, которые так сейчас на своей шкуре чувствуют ведомые Вашингтоном европейцы. Поэтому возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля добавил, что определенные нюансировки могут быть. "Но каких-то изменений к лучшему, изменений в плане готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченностям их визави, учитывать обеспокоенности их визави - не думаю. Пока таких предпосылок мы не видим", - уточнил он.