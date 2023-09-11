Песков заявил, что Путин "как всегда без остановки" работает на ВЭФ

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в скором времени ожидается прибытие Владимира Путина в ДВФУ, где у него запланирована большая рабочая программа

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня во Владивосток, как всегда будет активно работать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как всегда президент работает без остановки на дальневосточном форуме", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в скором времени ожидается прибытие Путина в ДВФУ, где у него запланирована большая рабочая программа. "Будут интересные ВКС, пообщается в конце дня с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и еще после Кожемяко запланирована целая серия встреч уже непубличного характера", - отметил Песков.

Он добавил, что президент накануне пленарной сессии ВЭФ "как всегда будет дорабатывать речь".