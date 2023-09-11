Кремль объявил о скором визите Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Агентство Yonhap со ссылкой на госагентство КНДР ЦТАК также сообщило, что Ким Чен Ын встретится с Путиным. "В ходе визита товарищ Ким Чен Ын встретится с товарищем Путиным и проведет переговоры", - приводит агентство выдержку из сообщения ЦТАК. Сроки и место встречи не приводятся. Также не указывается, кто сопровождает Ким Чен Ына в ходе его визита в РФ.

Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посетит с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. В последний раз лидер КНДР формально побывал за границей 30 июня 2019 года, когда в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Республикой Корея и КНДР он встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Сначала демаркационную линию в сторону Севера перешел Трамп, а затем Ким Чен Ын перешел на территорию Южной Кореи.

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с президентом РФ Владимиром Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была первая встреча глав государств. Лидеры побеседовали как тет-а-тет, так и с участием делегаций. Путин дал официальный прием по случаю визита своего северокорейского коллеги. По окончании переговоров руководители двух стран ответили на вопросы СМИ.

При этом лидеры контактируют и в других форматах. Так, Путин поздравлял Ким Чен Ына с избранием на пост главы КНДР, а в июле этого года он направил телеграмму по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, российский президент традиционно поздравляет своего коллегу с Днем освобождения Кореи (15 августа). Ким Чен Ын, по сообщениям из Пхеньяна, также направляет Путину телеграммы в честь праздников и памятных дат (например, Дня России) или в ответ на поздравления.

Кроме того, в июле 2023 года в Пхеньян приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу - он встретился с Ким Чен Ыном, передал ему личное послание и подарок от Путина.