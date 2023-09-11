В избиркоме Псковской области заявили, что выборы губернатора прошли успешно

Председатель комиссии Игорь Сопов отметил, что за время голосования была только одна жалоба

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Псковской области прошли успешно, при этом зафиксирован низкий интерес молодежи в регионе к участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире регионального телеканала "Паи лайф".

"Можно смело сказать, что выборы прошли успешно. За все три дня <...> мы получили 14 обращений. Из них только одно признано жалобой. Эта жалоба не связана с корректировкой итогов голосования или снятием кандидатов. Она связана с незаконной агитацией, сейчас этим вопросом занимается полиция. Мы считаем, что выборы в Псковской области прошли спокойно, при высокой явке и [были] конкурентные", - сказал Сопов.

Он также добавил, что в этом году в Псковской области интерес молодежи к дистанционному электронному голосованию не повысился. В возрасте от 18 до 20 лет на ДЭГ зарегистрировались всего 995 участников. "Это из того огромного количества людей, которые у нас были зарегистрированы, - 52 102 человека. Возраст 21-35 порядка - 6,5 тыс. человек зарегистрировалось. Самый массовый возраст - 31-41 и 41-50 лет", - пояснил Сопов.

В минувшее воскресенье в Псковской области завершились выборы губернатора, которые проходили на протяжении трех дней, с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выдвинутый партией "Единая Россия" на выборы главы региона, набрал 86,3% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ Петр Алексеенко набирает 6,22% голосов, Антон Минаков от ЛДПР - 3,95%, представитель Партии роста Игорь Романов - 2,36%. В выборах приняли участие 37,8% избирателей. На выборах осенью 2018 года Ведерников набрал 70,7% голосов при явке 36,9%.