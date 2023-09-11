"Единая Россия" лидирует на выборах в муниципальные собрания городов Запорожской области

Как сообщили журналистам в региональном избиркоме, в Мелитополе, Энергодаре и Бердянске партия получила более 86% голосов избирателей

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует во всех представительных органах местного самоуправления Запорожской области предварительным итогам голосования. Как сообщили журналистам в региональном избиркоме, в Мелитополе, Энергодаре и Бердянске партия получила более 86% голосов избирателей.

Так, по предварительным итогам, в Мелитополе за "Единую Россию" проголосовали 86,01% избирателей, за КПРФ - 5,07%, за ЛДПР - 2,5%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,12%. В Энергодаре "Единая Россия" получила 86,16% голосов, КПРФ - 1,08%, ЛДПР - 5,11%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,39%, партия "Новые люди" - 5,27%. В Бердянске у "Единой России" 86,63% голосов, у КПРФ - 5,29%, у ЛДПР - 2,01%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,06% голосов.

По данным регионального избиркома, наиболее высокая активность избирателей зафиксирована в Мелитополе, где в голосовании приняли участие более 60% избирателей. В Энергодаре явка составила 59,79%, в Пологах - 59,47%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.