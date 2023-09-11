Кандидаты от "Единой России" побеждают на довыборах в думу Тюменской области

Дополнительные выборы проходили 10 сентября по Калининскому и Восточному одномандатным округам

ТЮМЕНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" Андрей Лазарев и Николай Савченко после обработки 100% протоколов набирают наибольшее число голосов на дополнительных выборах в Тюменскую областную думу.

Об этом сообщили журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"Подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутатов Тюменской областной думы. <…> Победил Андрей Лазарев, "Единая Россия" - 46,39%; <…> Николай Савченко, "Единая Россия" - 44,54%", - говорится в сообщении.

Дополнительные выборы проходили 10 сентября по Калининскому и Восточному одномандатным округам. Так, за Лазарева в 19-м Калининском избирательном округе проголосовали 24,9 тыс. человек, за Савченко в 20-м Восточном избирательном округе - 16,7 тыс. человек.

Николай Савченко занимает должность спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции. Андрей Лазарев, согласно сайту "Единой России", является директором филиала компании "Мостострой-11".