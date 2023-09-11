Экс-глава Минстроя Чувашии Данилов стал единственным освобожденным вице-премьером региона

Главой регионального министерства строительства, архитектуры и ЖКХ назначен его заместитель Михаил Коледа

ЧЕБОКСАРЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Павел Данилов освобожден от должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики и назначен единственным в региональном правительстве освобожденным вице-премьером. Главой регионального министерства строительства, архитектуры и ЖКХ назначен его заместитель Михаил Коледа, соответствующие указы подписал глава Чувашии Олег Николаев.

"Освободить Данилова Павла Владимировича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. <…> Назначить <…> заместителем председателя кабинета министров Чувашской Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале органов власти республики.

Данилов стал единственным в республиканском правительстве освобожденным вице-премьером. Он перешел работать в правительство Чувашии в январе 2021 года в качестве вице-премьера республики, затем эту должность совместили с постом главы регионального Минстроя. Другим указом на пост главы Минстроя республики назначен Михаил Коледа, который ранее работал заместителем министра - начальником управления строительства и государственного строительного надзора.

В своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев написал, что перед Даниловым поставлена задача по развитию инфраструктуры коммунального хозяйства республики. "Это модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Отдельно ему предстоит завершить мастер-планирование Чебоксарской агломерации. Это огромный пласт работы, результатом которой станет качественное изменение жизни наших граждан", - пояснил Николаев.

На заседании в региональном правительстве Николаев отметил, что Данилов будет координировать работу республиканских и муниципальных органов власти по указанным направлениям. Особое внимание глава региона уделил работе по подготовке и реализации мастер-плана развития Чебоксарской агломерации.

"Предстоит очень большая работа по реализации тех проектов, которые будут выработаны в рамках мастер-плана развития Чебоксарской агломерации. <…> Самое главное - это создание базиса для развития экономики, социальной сферы и других составляющих жизнедеятельности людей на этой территории. Но не менее важно, чтобы принципы, которые будут выработаны в ходе разработки мастер-плана, дали импульс для развития малых городов", - отметил Николаев.

Мастер-план

Чебоксарская агломерация включает в себя шесть муниципалитетов: города Чебоксары и Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский муниципальные округа. По информации властей Чувашии, стратегию пространственного развития (мастер-план) Чебоксарской агломерации, где проживают 800 тыс. человек, планируется представить в декабре 2023 года и утвердить в марте 2024 года.

По данным Минстроя республики, мастер-план готовит ДОМ.РФ совместно со специалистами консорциума компаний во главе с "Урбан про" при содействии правительства республики. В релизе, распространенном пресс-службой администрации Чувашии, отмечается, что мастер-план станет основой для документов территориального планирования, градостроительного зонирования и правил благоустройства муниципальных образований.

9-10 сентября в Чебоксарах прошла стратегическая сессия по разработке документа с участием специалистов различных отраслей и жителей республики. Разработчики выделили четыре направления, которые стали основой для обсуждения и выработки задач: развитие экономики, территории, инфраструктуры и социальной сферы. В числе задач - развитие промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства, туризма, создание транспортной доступности, организация логистических центров, строительство инженерной инфраструктуры. Кроме того, предлагается развивать центр Чебоксар, территорию района Заволжье и периферийные жилые микрорайоны.