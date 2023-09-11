В Санкт-Петербурге считают Туркмению приоритетом в международной деятельности

Губернатор города Александр Беглов отметил, что торгово-экономическое сотрудничество обладает колоссальным потенциалом, но не менее важны и культурные связи

АШХАБАД, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга считает сотрудничество с Туркменией приоритетом в международной деятельности. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Правительство Петербурга осознает политическую и экономическую значимость связей с Туркменистаном. Считаем их приоритетом в международной деятельности. Наши контакты полностью отвечают политике углубления стратегического партнерства, которую проводят президенты наших стран", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

По мнению Беглова, торгово-экономическое сотрудничество между Санкт-Петербургом и Туркменией обладает колоссальным потенциалом, но не менее важны и культурные связи. "Мы высоко ценим внимание, которое уделяется в Туркменистане сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В этом месяце в Музее обороны и блокады Ленинграда пройдет культурно-просветительское мероприятие "Туркмены на защите Ленинграда", - добавил глава города.

Он напомнил, что в мае 2023 года в числе почетных гостей Невского международного экологического конгресса была председатель парламента Туркмении Дуньягозель Гулманова. Ее визит послужил хорошей основой для межпарламентского сотрудничества Санкт-Петербурга и Туркмении. В октябре в Заксобрании Санкт-Петербурга пройдет презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова "Смысл моей жизни".

Александр Беглов 10-11 сентября находится с рабочим визитом в Ашхабаде.