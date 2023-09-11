Москалькова: власти быстро реагировали на обращения граждан по нарушениям на выборах

Уполномоченный по правам человека в РФ также отметила, что всего поступило 42 обращения, не считая анонимных

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти быстро реагировали на обращения граждан по выборам и оперативно исправляли выявленные нарушения. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время рабочей поездки в Казань.

"В этот раз оперативность была выше, чем когда-либо. К нам поступило 42 обращения, не считая анонимных. Больше всего подтвердилось тех, которые были зафиксированы нами с помощью выданных ЦИК ключей и развернутых видеонаблюдений, непосредственно нами в Доме прав человека, когда мы могли видеть, наблюдать, что происходит, - сказала она. - Много было мелких нарушений, которые исправлялись сразу же после того, как мы обращали на это внимание. Например, информационный стенд не размещался в зоне видимости, а стоял на полу; камеры были размещены таким образом, что в зону видимости не попадали урны, мы об этом сообщали ТИКу субъекта и [нарушения] моментально исправлялись. Были не так расположены кабинки, их перемещали согласно нашим пожеланиям. Реакция была быстрая, и, конечно, сегодня организационно-технические средства, которые используются, это, безусловно, шаг вперед с точки зрения повышения гарантий избирательных прав".

Москалькова также отметила, что был выявлен случай, когда работодатель заставлял людей делать фотографии, подтверждающие их участие в выборах. "Мы получили также обращение, что людей заставляли сфотографироваться, что они голосовали на выборах. Я обратилась к прокурору, прокурор провел проверку, факты подтвердились. В адрес работодателя, который вынуждал, было вынесено предостережение, сегодня дело проверяется на предмет состава преступления, есть оно или нет", - рассказала она.