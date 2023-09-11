Лавров: отношения России и Чили будут развиваться независимо от конъюнктуры в республике

Глава МИД РФ напомнил, что 50 лет назад в Чили произошло событие, ставшее "сильнейшим потрясением для мировой общественности"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российско-чилийские отношения будут развиваться вне зависимости от конъюнктурных веяний в республике. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "50 лет путчу в Чили: память и уроки" для "Российской газеты".

Министр напомнил, что в этот день 50 лет назад в Чили произошло событие, ставшее "сильнейшим потрясением для мировой общественности" и приведшее к власти в результате государственного переворота военную диктатура хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом.

"Российско-чилийские дипломатические отношения были восстановлены сразу после крушения режима Пиночета в марте 1990 года, - напомнил Лавров. - С тех пор они имели устойчивую тенденцию к развитию. Уверен, что так и будет в дальнейшем, какие бы конъюнктурные веяния ни овладевали отдельными чилийскими политиками".

Партия, разыгранная Вашингтоном

Глава дипведомства особо отметил, что те "события полувековой давности" на 17 лет прервали "чилийскую демократическую традицию" и стали "политическим водоразделом современной истории страны". "Весь мир облетели фото истребителей, барражирующих над президентским дворцом Ла-Монеда в центре Сантьяго, а также законно избранного президента Сальвадора Альенде, в последние минуты жизни в каске и с автоматом в руках защищавшего демократические устои государства", - напомнил Лавров.

Он подчеркнул, что Правительство народного единства во главе с социалистом Альенде пришло к власти в 1970 году по итогам свободного волеизъявления чилийских избирателей в рамках процедуры, предусмотренной конституцией страны. При этом проект народного единства имел очевидное международное измерение, был ориентирован на отход от иностранной зависимости, на укрепление национального и латиноамериканского начал.

"Подобные стратегические планы чилийского руководства, безусловно, создавали - если следовать известной неоколониальной логике Белого дома - чуть ли не экзистенциальную угрозу США. Вашингтону претила и продолжает претить сама мысль о том, что другие государства имеют право на выбор собственной политической и социально-экономической модели развития, - продолжил министр. - Очевидно, что многие сложности, с которыми столкнулось правительство Альенде, были в решающей степени не только "разогреты", но и напрямую порождены западными политиками и бизнесом".

"Рассекреченные документы из американских архивов лишь подтвердили то, что не составляло тайны уже сразу после переворота. Еще до вступления Альенде в должность в Вашингтоне был взят курс на его отстранение с применением всего арсенала политического шантажа и давления. Предпринимались все усилия для дестабилизации внутренней обстановки, - добавил Лавров. - Американцы активно использовали все то, что впоследствии приобрело в концентрированном виде название "цветные революции".

Налаженная практика дестабилизации

По словам Лаврова, такой "поистине макиавеллиевский modus operandi позволил заказчикам госпереворота в южноамериканской стране достичь своей цели". "И с учетом успешной "обкатки" этот набор деструктивных акций стал своего рода шаблоном, который Вашингтон и его сателлиты продолжают использовать и сегодня в отношении суверенных правительств по всему миру, - подчеркнул глава российского дипведомства. - В этом ряду срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине, цветные революции в Югославии, Грузии, Киргизии. Наконец, открытая поддержка кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, равно как и настойчивые попытки повторить сценарий силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году. Нельзя не упомянуть и пресловутую доктрину Монро, которую американцы, похоже, хотят распространить на весь земной шар в целях превратить всю планету в свой "задний двор".

При этом, как указал Лавров, такая неоколониальная, "откровенно циничная линия" коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства, которое откровенно устало от шантажа и давления, в том числе силового, от информационных войн и геополитических игр "с нулевой суммой". "Государства глобального Юга и Востока хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить национально ориентированный внутри- и внешнеполитический курс, а не таскать "каштаны из огня" для бывших метрополий", - резюмировал министр.