"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Бурятии

Председатель Избирательной комиссии региона Александр Акчурин сообщил, что явка в целом составила 36,19%

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Народного Хурала - парламента Бурятии - после обработки почти 98% протоколов. Об этом сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин.

"Что касается единого избирательного округа, то явка в целом по выборам составила 36,19%. Что касается результатов, то, по предварительным данным, из пяти политических партий пятипроцентный барьер преодолели четыре. У "Единой России" - 60,96%, у КПРФ - 16,98%, у партии "Новые люди" - 8,3%, у ЛДПР - 6,12%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,74%, - сказал Акчурин.

По одномандатным округам: по предварительным данным, из 33 округов в 29 победители - представители "Единой России", по двум округам это "Новые люди", в одном - представитель КПРФ и еще в одном - самовыдвиженец.

По словам заведующего кафедрой социологии и политологии Бурятского госуниверситета им. Д. Банзарова Тимура Бадмацыренова, такой результат - закономерный итог всей предвыборной кампании и в целом электорального цикла. "Единая Россия" показала то, что она смогла консолидировать избирателей, построить очень взвешенную и выверенную стратегию работы и с избирателями, и с основными политическими силами. И сегодня, в основном, доверяют именно "Единой России", - сказал он.

10 сентября прошли выборы депутатов Народного Хурала Бурятии. Однопалатный 66-местный парламент избирается по смешанной системе: половина депутатов - по пропорциональной системе, другая - по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной системы.

Прошлые выборы депутатов Народного Хурала состоялись в сентябре 2018 года, по итогам голосования по партийным спискам с 41,1% голосов победу одержала партия "Единая Россия", на втором - КПРФ с 25,6%, на третьем - ЛДПР с 12,02%, четвертое место было у "Справедливой России" - 9,49%, порог в 5% не преодолели Коммунистическая партия социальной справедливости с 4,7% и "Гражданская платформа" с 2,5%. По одномандатным округам победу в 24 округах одержали представители "Единой России", еще в трех округах выиграли самовыдвиженцы, три мандата у кандидатов партии "Справедливая Россия", три - у кандидатов от КПРФ. Итоговая явка тогда составила 37,7%.