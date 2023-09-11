Эксперт заявил, что на выборах в новых субъектах РФ не было принуждения к голосованию

Клайн Престон отметил, что ни на одном из посещенных им участков не было протестов в пользу Украины или атак дронов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Люди, которые пришли на выборы в новых субъектах России, выразили свою волю, их никак не принуждали к голосованию. Такое мнение высказал председатель общественной организации Institute for Progress Through Law Клайн Престон на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам международного наблюдения за выборами в новых субъектах РФ.

"Это были открытые выборы, в соответствии с законом, которые позволили людям выразить свою волю, их желание самоопределения, желание участвовать в первом голосовании в качестве интегрированных в территорию РФ регионов, - сказал он. - Мы очень рады были наблюдать за этим, не было никаких принуждений, никаких признаков принуждения людей к голосованию, никаких нарушений, для этих людей это (выборы - прим. ТАСС) было радостное событие".

Престон добавил, что ни на одном из посещенных им участков не было протестов в пользу Украины или атак дронов. "Мы ездили на участки и видели военных, мы поговорили с ними, но они никого не заставляли голосовать, не заставляли участвовать, они были около участков только для защиты", - отметил эксперт.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Голосование в новых регионах сопровождалось обстрелами и налетами украинских беспилотников. В первый день выборов был вынужден переместиться региональный избирком в Херсонской области, а в ночь на воскресенье беспилотник уничтожил избирательный участок в Запорожской области, никто не пострадал.