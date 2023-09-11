Визит Ким Чен Ына и подведение итогов единого дня голосования. Главное за 11 сентября

Визита Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россиию, в ближайшее время он прибудет в страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств проведут переговоры, заявило агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК. Сроки и место встречи не приводятся.

Подведение итогов единого дня голосования

В России с 8 по 10 сентября проходил Единый день голосования. Граждане выбрали высших должностных лиц в 21 регионе (к этой категории относятся выборы глав республик и губернаторов, а также мэра Москвы), 20 региональных парламентов, в четырех субъектах прошли довыборы депутатов Госдумы. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошла первая избирательная кампания после их вхождения в состав России.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в региональных выборах приняли участие более 45 млн человек, что является самым высоким показателем с 2017 года.

В Москве на выборах мэра победил Сергей Собянин, он набрал 76,39% голосов.

Визит главы МИД ФРГ в Киев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Она добралась до Украины на ночном поезде из Польши. Бербок гарантировала Украине поддержку на пути в ЕС. Также она призвала активнее реализовать реформы. Эта поездка стала четвертой для главы МИД Германии за последние полтора года.

Нападение подростка с ножом в школе в Ростовской области

В Ростовской области подросток ранил ножом четверых взрослых в школе. По версии следствия, он хотел убить учителя Краснодесантской школы, взяв кухонный нож. Его действия пресекли две сотрудницы, а также родственник одной из учениц. Один из пострадавших находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. После инцидента возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Заочный арест мэра Днепра

Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова. В его отношении возбудили дело о подстрекательстве к геноциду. Срок ареста составит два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россиию.