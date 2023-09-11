Санкт-Петербург и Аркадаг подписали соглашение о сотрудничестве

Оно направлено на развитие экономических связей и производственных отношений

АРКАДАГ /Туркмения/, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение с главой Аркадага Шумухамметом Дурдылыевым о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

"Это соглашение касается развития наших экономических связей в культурной сфере, производственных отношений, в образовании, спорте и практически все отрасли захватывает", - сказал Беглов журналистам.

Губернатор Санкт-Петербурга 10-11 сентября находится в рабочим визитом в Туркмении, в ходе которого его принял президент республики Сердар Бердымухамедов. На встрече речь шла об участии специалистов компании "Силовые машины" в модернизации электростанций в Туркмении, а также о проведении Петербургско-Туркменского бизнес-форума. Также Беглов провел встречу с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и заместителем председателя правительства - министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Строительство Аркадага началось в 2019 году по инициативе занимавшего на тот момент пост президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В нем реализована система управления "Умный город". Ранее планировалось, что Аркадаг станет центром Ахалской области. Однако позже власти Туркмении приняли закон об особом статусе Аркадага. Он стал первым в стране городом государственного значения, такого статуса нет даже у Ашхабада.