11 сентября, 13:32,
обновлено 11 сентября, 13:38
Единый день голосования

Нечаев сообщил, что "Новые люди" пока не обсуждали кандидатуры на выборы президента

Выборы президента должны состояться в марте 2024 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" пока не обсуждала кандидатуры на выборы президента России в 2024 году. Об этом заявил ТАСС лидер партии Алексей Нечаев.

"Даже еще не начинали обсуждать, кто конкретно", - сказал он, отметив, что партия планирует участие в президентской кампании.

По словам политика, сейчас нужно оценить опыт прошедших сентябрьских выборов. "Все-таки 2023 год отличается сильно от 2022-го и от 2021-го. Сейчас мы видим, что некоторые вещи правильно мы делали, некоторые вещи надо по-другому делать. Это вот все влияет на то, как вести президентскую кампанию, кто кандидат", - добавил Нечаев.

Выборы президента РФ должны состояться в марте 2024 года. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияНечаев, Алексей Геннадьевич
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