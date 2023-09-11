Кожемяко попросил Путина помочь региону в реставрации "Владивостокской крепости"

Глава Приморского края также затронул тему реновации исторического центра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству РФ организовать реставрацию объектов "Владивостокской крепости", а также реновацию исторической части Владивостока. Просьбу он озвучил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент.

"Безусловно, то, что для всех является уникальным местом для посещения - это "Владивостокская крепость". Здесь мы просим поручить правительству Российской Федерации организовать работу по реставрации этого музея-заповедника, а также реновации исторического центра города в 2024-2030 годах", - сказал Кожемяко.

Он также обратился к президенту РФ за поддержкой проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивостока, которая необходима для бесперебойной работы аэропорта в будущем. На протяжении последних лет пассажиропоток через аэропорт стабильно растет, за исключением периода пандемии. По данным этого года, с января по июль общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток вырос на 26% по сравнению с прошлым годом и составил 1 млн 380 тыс. пассажиров.

Исторический памятник "Владивостокская крепость" - комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском в 1877-1917 годах. Крепость состоит из береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. С начала 1990-х годов до принятия их на баланс музеем почти все объекты крепости были оставлены военными частями, и долгое время не имели охранного статуса, что привело к их запустению и разграблению.

О создании музея-заповедника Дальнего Востока было объявлено в феврале 2019 года. Соответствующий приказ подписал работавший тогда министром культуры РФ Владимир Мединский. Музей стал самым крупным в Приморье и единственным федеральным музеем на Дальнем Востоке. Сегодня он вместе с основным зданием в центре Владивостока включает в себя еще несколько филиалов в городе и по Приморскому краю. С сентября прошлого года после включения в состав музея объектов "Владивостокской крепости", получил статус Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.