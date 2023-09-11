11 сентября, 13:41

Путин посоветовал Кожемяко не делать тайны из планов развития региона

По словам президента, "не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Приморского края Олега Кожемяко за намерение "засекретить" планы развития региона.

На совещании по развитию дальневосточных городов, которое проводит глава государства, Кожемяко представил устный доклад о приоритетах и планах Приморского края. Также президенту были переданы соответствующие материалы в письменной форме.

"Олег Николаевич, вот я смотрю на ваши презентации, на каждой страничке написано - "строго конфиденциально". Что здесь конфиденциального? Наоборот, надо публично обсуждать, что вы, собственно говоря, сейчас и делаете", - обратился глава государства к руководителю региона. "Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны", - посоветовал Путин Кожемяко. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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