Итоговая явка на выборах губернатора Смоленской области составила 33,91%

Самый высокий уровень явки по области зафиксировали в Холм-Жирковском районе - 68,69%, а самый низкий - в Гагаринском районе - 24,90%

ТАСС, 11 сентября. Итоговая явка избирателей на досрочных выборах губернатора Смоленской области, проходивших с 8 по 10 сентября, составила 33,91%, сообщили в избирательной комиссии региона.

"Результаты явки избирателей на момент окончания процесса голосования: по досрочным выборам губернатора Смоленской области - 33,91%, по выборам депутатов Смоленской областной думы седьмого созыва - 33,95%", - говорится в распространенном сообщении.

Самый высокий уровень явки по области зафиксировали в Холм-Жирковском районе - 68,69%, а самый низкий - в Гагаринском районе - 24,90%. В 2020 году, когда выборы губернатора региона также проходили в течение трех дней, итоговая явка избирателей составила 29,69%.

По итогам обработки 100% протоколов врио губернатора Смоленской области Василий Анохин ("Единая Россия") набрал 86,62% голосов на выборах главы региона. На выборах в Смоленскую областную думу партия "Единая Россия" набрала 57,39% голосов, ЛДПР - 11,25%, на третьем месте - КПРФ (9,83%). 4,56% голосов у Партии пенсионеров, 4,32% набирает "Справедливая Россия - За правду", 4,21% - партия "Новые люди", 4,05% - Коммунисты России, 1,13% - РЭП "Зеленые".