"Новые люди" намерены обсудить с Партией роста вопросы участия в президентской кампании

В июне представители двух партий объявили о решении создать политический союз, который станет основой для более широкой коалиции прогрессивных сил

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Новые люди" планируют обсудить вопросы участия в президентской кампании, в том числе кандидатуру от партии, с Партией роста. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

"Мы это решение, кто пойдет от "Новых людей" на выборы [президента России], будем тоже принимать, обсуждая с ними и вопросы повестки, и вопросы кампании", - пояснил Нечаев.

В июне представители двух партий объявили о том, что приняли решение о создании политического союза, который станет основой для более широкой коалиции прогрессивных сил.

Выборы президента РФ должны состояться в марте 2024 года.