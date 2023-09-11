Захарова: замалчивание Гросси всех аспектов по оружию с обедненным ураном недопустимо

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на заявление генерального директора МАГАТЭ, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вольное или невольное замалчивание со стороны генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси всех аспектов проблемы применения боеприпасов с обедненным ураном недопустимо. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление Гросси, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. "Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. "Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", - продолжила дипломат.

"Жаль, что господин Гросси не дополнил свой комментарий информацией о том, что при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться. Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана, - добавила она. - Возможно, это за рамками компетенции господина Гросси как главы МАГАТЭ. И данный вопрос надо адресовать химикам, которые расскажут о пагубном влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека".