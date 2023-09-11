Воробьев планирует представить новый кабинет подмосковных министров 15 сентября

Губернатор Подмосковья встретился со всеми кандидатами и поблагодарил их за активное участие в жизни региона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев планирует представить Московской областной думе обновленный кабинет министров 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сегодня Андрей Воробьев встретился со всеми кандидатами и поблагодарил их за активное участие в жизни Подмосковья. Губернатор отметил, что, независимо от итогов голосования, главная задача - консолидировать силы и продолжать работать на благо области. <…> В завершении встречи губернатор сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров", - говорится в сообщении.

На выборах губернатора Подмосковья баллотировались четыре претендента. По предварительным данным, больше всех голосов набрал действующий глава Андрей Воробьев - 83,68%. Второе место у Александра Наумова (КПРФ) - 6,37%. Руководитель региона избирался сроком на пять лет.

"Хочу поблагодарить вас за участие, каждый из вас представляет системную политическую силу, живет в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями, независимо от того, избирательная это кампания или нет. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах, и частота этих встреч, обращений, наказов, особенно в период предвыборной кампании, весьма значительная. <…> Обязательно еще раз сделаю акценты на тех наказах, обращениях, о которых мы сегодня говорили. Высокий результат, беспрецедентная явка на выборах - большая ответственность, поэтому мы должны оправдать это доверие", - привели в пресс-службе слова Воробьева по итогам прошедшей встречи.