Афонин заявил, что КПРФ улучшила результаты на выборах в нескольких регионах

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ пояснил, что в 2018 году партия набрала 31,01% на выборах в Верховный совет Хакасии, а в 2023 - 39,11%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. КПРФ по итогам прошедшего единого дня голосования улучшила результаты в нескольких регионах по сравнению с выборами 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Если посмотреть и сравнивать итоги этих выборов в заксобрания и губернаторов по сравнению с предыдущими, а сейчас выборы проходят в условиях специальной военной операции, то мы в процентном соотношении на выборах в заксобрания приросли или остались на прежнем уровне", - сказал Афонин.

Афонин пояснил ТАСС, что, в частности, в 2018 году КПРФ набрала 31,01% на выборах в Верховный совет Хакасии, а в 2023 - 39,11%. По результатам голосования в заксобрание Ненецкого автономного округа в 2018 году КПРФ набрала 23,8%, а в 2023 году - 24,76%.

Политик отметил, что на выборах мэра Москвы кандидат от КПРФ Леонид Зюганов "в абсолютных голосах прирастил к тому результату, который был [у КПРФ] в 2018 году". "Это тоже весомая поддержка нашей партии", - считает Афонин. Так, Леонид Зюганов набрал более 265,3 тыс. голосов, а кандидат в мэры Москвы в 2018 году Вадим Кумин 256,7 тыс. голосов. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Сергей Собянин получает 76,39%, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов - 8,11%, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов - 5,61%, Владислав Даванков ("Новые люди") - 5,34%, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") - 3,93%.

"На муниципальном уровне у нас тоже большая команда кандидатов, которые стали депутатами. У нас давно не было депутата в Думе города Сочи. Там выборы только по одномандатным избирательным округам. Наш партийный руководитель Владислав Жиронкин избрался по одномандатному округу города Сочи", - отметил политик.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.