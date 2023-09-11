Кандидаты от "Единой России" победили на довыборах в гордуму Перми и заксобрание края

Победителем на довыборах депутата Законодательного собрания региона четвертого созыва по округу №17 стал Альберт Демченко, на довыборах в гордуму победу одержал Антон Мелюхин

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" одержали победу на довыборах в Законодательное собрание Пермского края и Пермскую городскую думу. Депутатом заксобрания региона четвертого созыва по округу №17 был избран российский саночник и призер Олимпийских игр Альберт Демченко, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"По результатам подсчета голосов избирателей, победителем на довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва по округу №17 стал Альберт Демченко. Он набрал 55,87% голосов избирателей. На довыборах в гордуму Перми победу одержал Антон Мелюхин с результатом 57,41% голосов. Оба кандидата представляют партию "Единая Россия", - сообщили в региональном избиркоме.

По данным комиссии, на основных выборах в думу Горнозаводского городского округа "Единая Россия" набрала 16 мандатов, "Справедливая Россия" - один мандат, в думу Кизеловского городского округа были выбраны 15 мандатов от партии "Единая Россия", в думу Краснокамского городского округа "Единая Россия" набрала 17 мандатов, КПРФ - два мандата и партия "Яблоко" - один мандат. Также на выборах в думу Оханского городского округа "Единая Россия" набрала 13 мандатов, "Справедливая Россия" - два мандата. Больше всего кандидатов от партии "Единая Россия" победили на выборах депутатов думы Чайковского городского округа - 21 человек, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" здесь получила два мандата, ЛДПР - один мандат и партия "Новые люди" - один мандат. Средняя явка избирателей по Пермскому краю, как сообщили в избиркоме, составила 20,22%.

"В целом избирательная кампания прошла спокойно, как на этапе регистрации кандидатов, так и в агитационный период. Хочу лишь отметить выборы в Чайковском, откуда от избирателей и кандидатов поступали многочисленные обращения на нарушения со стороны ряда кандидатов от КПРФ. Жалобы касались незаконной агитации в дни голосования как в социальных сетях и на транспорте, так и в СМИ. Территориальная избирательная комиссия совместно с правоохранительными органами оперативно приняли меры по устранению нарушений", - рассказал председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Так на выборах и довыборах в Пермском крае из 94 мандатов партия "Единая Россия" получила 84, "Справедливая Россия" - три мандата, КПРФ - два мандата, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - два мандата, ЛДПР - один мандат, "Новые люди" - один мандат и партия "Яблоко" - один мандат. Кандидаты от остальных партий и самовыдвиженцы победы не одержали.