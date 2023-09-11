Объявление планов Путина связано с датами выдвижения кандидатур на выборы в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства. Такой прогноз дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Представитель Кремля напомнил, что Путин пока "не делал никаких заявлений" по поводу своего участия или неучастия в предстоящих выборах. На вопрос, когда это может произойти, Песков предложил дождаться назначения дат выборов и выдвижения кандидатур. "Когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур - вот вам и срок, сами увидите", - пообещал он.