Песков: результаты выборов говорят об абсолютной поддержке населением курса Путина

Пресс-секретарь президента заявил, что выборы состоялись, несмотря на всю сложность по своему объему

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Результаты прошедших выборов говорят об абсолютной поддержке населением курса президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью "Известиям" высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видим результаты, которые говорят об абсолютной поддержке населением курса Путина, результативности работы власти. Это, конечно, не может не вызывать радости и свидетельствует о том, что региональные руководители вместе с федеральным правительством в русле поручения президента действуют так, что люди ставят "пятерку", - сказал представитель Кремля.

Песков констатировал, что выборы состоялись, несмотря на всю сложность по своему объему - "все-таки переизбирались 20 глав регионов, 20 парламентов, работа проделана большая". При этом представитель Кремля подчеркнул, что на этом процесс смены элит не заканчивается. "Процесс смены элит не может завершиться никогда, потому что, как только он завершается, начинается застой. Это недопустимо, так что это постоянный процесс, как езда на велосипеде. Велосипед не может остановиться", - сказал он.