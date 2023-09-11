Песков: киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на трибунал

По словам пресс-секретаря президента РФ, те преступления, которые неизвестны, "скоро раскроются"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Киевский режим совершил массу преступлений, которые могут быть рассмотрены на международном трибунале. Такое мнение в интервью "Известиям" высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно. Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты", - сказал Песков.

По его словам, пока рано говорить о том, как и когда это произойдет. "Главное, тщательно все документировать, оставить для истории, предъявить нынешним поколениям, чтобы они четко понимали, с кем мы имеем дело", - подытожил Песков.